RadarMadura.id - Ikan acar kuning merupakan salah satu hidangan tradisional Indonesia yang menarik perhatian lewat warna kuahnya yang cerah dan aroma rempah yang khas.

Perpaduan ikan goreng dengan bumbu kuning, potongan wortel, serta mentimun menghadirkan cita rasa gurih, sedikit asam, dan menyegarkan.

Advertisement Hidangan ini cocok disajikan sebagai menu makan siang maupun lauk istimewa saat berkumpul bersama keluarga.

Selain memiliki tampilan menggugah selera, ikan acar kuning juga bisa dibuat menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan di pasar.

Kunci kelezatan masakan ini terletak pada penggunaan kunyit, bawang, jahe, dan rempah aromatik lainnya.

Advertisement Ikan terlebih dahulu digoreng agar bagian luarnya lebih kokoh sebelum dimasak kembali bersama kuah acar.

Sementara itu, wortel dan mentimun memberikan tekstur serta rasa segar yang menjadi ciri khas hidangan tersebut.

Jenis ikan seperti gurame, nila, atau kembung dapat digunakan sesuai selera dan ketersediaan bahan.

Bahan-Bahan Ikan Acar Kuning

Untuk membuat sekitar empat porsi, siapkan bahan berikut: