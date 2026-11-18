RadarMadura.id - Mun tahu menjadi salah satu hidangan berbahan dasar tahu yang menarik untuk disajikan sebagai menu makan keluarga.

Makanan yang dikenal dalam kuliner Chinese ini mengandalkan tahu bertekstur lembut dengan tambahan daging cincang dan saus gurih.

Advertisement Perpaduan bawang putih, saus tiram, kecap asin, serta minyak wijen membuat aromanya semakin menggugah selera.

Selain rasanya nikmat, resep mun tahu juga cukup praktis sehingga bisa dibuat sendiri menggunakan bahan yang mudah ditemukan.

Keistimewaan mun tahu terletak pada tekstur tahu yang lembut berpadu dengan saus kental berbumbu.

Advertisement Daging ayam cincang biasanya digunakan sebagai pelengkap untuk memberikan rasa gurih sekaligus menambah kandungan protein.

Beberapa variasi juga menggunakan udang, wortel, jamur, atau kacang polong agar hidangan lebih berwarna.

Sajian ini paling cocok dinikmati bersama nasi putih hangat ketika makan siang maupun makan malam.

Bahan-Bahan Mun Tahu

Untuk membuat sekitar tiga hingga empat porsi, siapkan bahan-bahan berikut.