RadarMadura.id - Oseng sosis Kenzle Thailand bisa menjadi pilihan menu rumahan bagi pencinta makanan bercita rasa gurih, pedas, dan sedikit manis.

Hidangan ini memadukan potongan sosis dengan racikan saus ala Thailand yang memiliki karakter rasa kuat dan aroma menggugah selera.

Advertisement Proses memasaknya cukup sederhana karena bahan utama hanya perlu ditumis bersama bumbu hingga seluruh rasa tercampur merata.

Menu ini cocok disajikan sebagai lauk pendamping nasi putih hangat maupun camilan mengenyangkan saat bersantai.

Sentuhan Thailand dalam hidangan ini dapat diperoleh melalui perpaduan cabai, bawang putih, saus tiram, kecap ikan, dan perasan jeruk nipis.

Advertisement Kombinasi tersebut menghasilkan rasa gurih dengan sedikit sentuhan asam yang membuat sosis tidak terasa monoton.

Penggunaan sosis Kenzle sebagai bahan utama juga membuat proses persiapan lebih praktis karena tidak memerlukan pengolahan daging dari awal.

Agar tampilannya semakin menarik, tambahkan paprika, bawang bombai, atau daun bawang sesuai selera.

Bahan-Bahan Oseng Sosis Kenzle Thailand

Untuk membuat sekitar dua hingga tiga porsi, siapkan bahan berikut: