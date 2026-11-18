RadarMadura.id - Nasi goreng ebi bisa menjadi pilihan menarik bagi siapa saja yang ingin menikmati hidangan praktis dengan rasa gurih yang lebih kuat.

Berbeda dari nasi goreng pada umumnya, menu ini menggunakan ebi atau udang kering sebagai bahan utama pemberi aroma dan cita rasa khas.

Advertisement Ketika ditumis bersama bawang putih, bawang merah, serta cabai, ebi mengeluarkan aroma sedap yang membuat masakan terasa semakin menggugah selera.

Perpaduan bumbu sederhana tersebut menjadikan nasi goreng ebi cocok disajikan untuk sarapan, makan siang, maupun santapan malam.

Salah satu keunggulan hidangan ini adalah bahan pembuatannya yang mudah ditemukan dan tidak membutuhkan teknik memasak rumit.

Advertisement Ebi memiliki rasa gurih yang cukup kuat sehingga penggunaannya tidak perlu berlebihan untuk menghasilkan cita rasa yang terasa.

Nasi putih yang digunakan sebaiknya sudah dingin atau berasal dari nasi sehari sebelumnya agar teksturnya tidak mudah lembek ketika digoreng.

Dengan tambahan telur dan sayuran, nasi goreng ebi juga bisa menjadi menu rumahan yang lebih lengkap.

Bahan-Bahan Nasi Goreng Ebi

Untuk membuat sekitar dua porsi, siapkan bahan berikut: