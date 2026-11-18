RadarMadura.id - Soto tangkar merupakan salah satu kuliner khas Betawi yang memiliki cita rasa kuat berkat perpaduan daging sapi, santan, dan beragam rempah pilihan.

Hidangan berkuah ini dikenal dengan warna kuning kemerahan serta aroma bumbu yang terasa menggugah selera sejak pertama kali disajikan.

Advertisement Berbeda dari soto bening, kuah soto tangkar memiliki tekstur lebih gurih karena menggunakan santan sebagai salah satu bahan utamanya.

Menariknya, makanan tradisional Jakarta ini bisa dibuat sendiri di rumah dengan bahan yang relatif mudah ditemukan.

Nama tangkar dalam kuliner Betawi merujuk pada bagian tulang iga atau rusuk sapi yang dahulu sering dimanfaatkan dalam masakan.

Advertisement Kini, soto tangkar banyak disajikan menggunakan iga maupun potongan daging sapi agar menghasilkan hidangan yang lebih kaya tekstur.

Racikan kunyit, jahe, lengkuas, ketumbar, dan serai menjadi bagian penting dalam membangun karakter rasanya.

Perpaduan tersebut membuat soto tangkar cocok disantap bersama nasi putih hangat, emping, dan sambal.

Bahan-Bahan Soto Tangkar Betawi

Untuk membuat sekitar empat porsi soto tangkar, siapkan bahan-bahan berikut.