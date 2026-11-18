Modal Kelapa Muda dan Jeruk Songkit, Minuman Segar ala Kedai Ini Bisa Dibuat Sendiri di Rumah
RadarMadura.id - Es kelapa songkit bisa menjadi pilihan minuman segar bagi masyarakat yang ingin menikmati perpaduan rasa manis dan asam dalam satu sajian.
Minuman ini menggabungkan air kelapa muda, daging kelapa yang lembut, serta jeruk songkit yang memiliki aroma khas.
Perpaduan bahan tersebut menghasilkan sensasi menyegarkan, terutama ketika disajikan bersama es batu.
Selain cocok untuk menemani waktu santai, es kelapa songkit juga cukup mudah dibuat menggunakan bahan yang tersedia di pasar tradisional.
Daya tarik minuman ini terletak pada keseimbangan rasa alami kelapa dan kesegaran jeruk songkit.
Air kelapa memberikan rasa manis ringan, sedangkan perasan jeruk menghadirkan sentuhan asam yang membuat rasanya tidak mudah membosankan.
Tambahan gula cair dapat digunakan untuk menyesuaikan tingkat kemanisan sesuai selera.
Dengan racikan sederhana, minuman ini bisa menjadi alternatif sajian rumahan yang menarik untuk keluarga.
Bahan-Bahan Es Kelapa Songkit
Untuk membuat sekitar tiga porsi es kelapa songkit, berikut bahan yang perlu dipersiapkan.
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