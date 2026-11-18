RadarMadura.id - Es kelapa songkit bisa menjadi pilihan minuman segar bagi masyarakat yang ingin menikmati perpaduan rasa manis dan asam dalam satu sajian.

Minuman ini menggabungkan air kelapa muda, daging kelapa yang lembut, serta jeruk songkit yang memiliki aroma khas.

Advertisement Perpaduan bahan tersebut menghasilkan sensasi menyegarkan, terutama ketika disajikan bersama es batu.

Selain cocok untuk menemani waktu santai, es kelapa songkit juga cukup mudah dibuat menggunakan bahan yang tersedia di pasar tradisional.

Daya tarik minuman ini terletak pada keseimbangan rasa alami kelapa dan kesegaran jeruk songkit.

Advertisement Air kelapa memberikan rasa manis ringan, sedangkan perasan jeruk menghadirkan sentuhan asam yang membuat rasanya tidak mudah membosankan.

Tambahan gula cair dapat digunakan untuk menyesuaikan tingkat kemanisan sesuai selera.

Dengan racikan sederhana, minuman ini bisa menjadi alternatif sajian rumahan yang menarik untuk keluarga.

Baca Juga: Coba Resep Tempe Telor Penyet Sambal Terasi dengan Cita Rasa Khas Warung Penyetan

Bahan-Bahan Es Kelapa Songkit

Untuk membuat sekitar tiga porsi es kelapa songkit, berikut bahan yang perlu dipersiapkan.