Resep Es Mangga Creamy Dengan Rasa Manis Alami, Tekstur Lembut dan Sensasi Segar dalam Setiap Teguka
RadarMadura.id - Es mangga creamy menjadi salah satu pilihan minuman segar yang menarik untuk disajikan ketika cuaca sedang panas.
Perpaduan buah mangga matang dengan susu menghasilkan cita rasa manis, gurih, sekaligus menyegarkan.
Tidak hanya mengandalkan rasa, minuman ini juga memiliki tampilan menggoda berkat warna kuning alami dari buah mangga.
Menariknya, resep es mangga creamy bisa dibuat sendiri di rumah tanpa membutuhkan peralatan khusus maupun bahan yang sulit ditemukan.
Popularitas minuman berbahan mangga tidak terlepas dari karakter buahnya yang memiliki rasa manis dan aroma khas.
Ketika dipadukan dengan susu cair, susu kental manis, serta es batu, teksturnya menjadi lebih lembut dan terasa nikmat.
Potongan mangga segar juga memberikan sensasi berbeda ketika dikunyah bersama kuah creamy.
Minuman ini cocok disajikan sebagai pelepas dahaga sekaligus hidangan penutup setelah menikmati makanan utama.
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Bahan-Bahan Es Mangga Creamy
Untuk membuat sekitar tiga hingga empat porsi, siapkan bahan-bahan berikut ini.
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