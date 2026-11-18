RadarMadura.id - Tempe telor penyet menjadi salah satu pilihan menu rumahan yang sederhana, tetapi mampu menghadirkan cita rasa menggugah selera.

Perpaduan tempe goreng, telur, dan sambal pedas menciptakan hidangan yang cocok dinikmati bersama nasi putih hangat.

Advertisement Keistimewaan makanan ini terletak pada sambalnya yang diulek langsung bersama bahan-bahan segar sehingga aroma cabai dan bawang terasa lebih kuat.

Selain mudah dibuat, bahan-bahannya juga relatif terjangkau dan bisa ditemukan hampir di setiap pasar tradisional.

Menu penyetan memang memiliki tempat tersendiri bagi pencinta masakan bercita rasa pedas.

Advertisement Tempe memberikan tekstur padat dengan rasa gurih khas kedelai, sedangkan telur menjadi pelengkap yang membuat hidangan lebih mengenyangkan.

Keduanya semakin nikmat ketika dipadukan dengan sambal bawang atau sambal terasi sesuai selera.

Tidak mengherankan jika tempe telor penyet cocok dijadikan menu makan siang maupun lauk praktis untuk keluarga.

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Bahan-Bahan Tempe Telor Penyet

Untuk membuat sekitar dua porsi, berikut bahan yang perlu disiapkan.