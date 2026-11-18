RadarMadura.id - kwetiaw tek tek menjadi salah satu pilihan menarik bagi pencinta kuliner yang ingin menikmati hidangan mi dengan cita rasa gurih dan sedikit manis.

Makanan yang identik dengan pedagang kaki lima ini dikenal melalui aroma tumisan bumbu yang menggugah selera.

Advertisement Perpaduan kwetiaw bertekstur kenyal, telur, sayuran, dan kecap menciptakan rasa yang sulit ditolak.

Menariknya, hidangan tersebut bisa dibuat sendiri menggunakan bahan-bahan sederhana yang mudah ditemukan di pasar maupun supermarket.

Kwetiaw tek tek biasanya dimasak menggunakan wajan dengan api cukup besar agar bumbu tercampur merata.

Advertisement Ciri khas lainnya terletak pada perpaduan bawang putih, bawang merah, cabai, dan kecap manis yang menghasilkan aroma sedap.

Beberapa orang juga menambahkan bakso, sosis, ayam, atau udang untuk memperkaya rasa.

Dengan racikan yang tepat, kwetiaw rumahan bisa menghadirkan sensasi jajanan malam tanpa harus keluar rumah.

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Bahan-Bahan Kwetiaw Tek Tek

Berikut bahan yang perlu disiapkan untuk membuat kwetiaw tek tek rumahan dengan porsi sekitar dua orang.