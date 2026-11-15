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Food & Travel

Tidak Harus Menggunakan Telur Bebek, Begini Cara Mengolah Telur Ayam Biasa Menjadi Telur Asin 

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Penulis: Syarifatus Sabah
Cara Membuat Telur Asin dari Telur Ayam Biasa, Bisa Dilakukan di Rumah dengan Bahan Sederhana dan Tanpa Harus Membeli Telur Bebek
Cara Membuat Telur Asin dari Telur Ayam Biasa, Bisa Dilakukan di Rumah dengan Bahan Sederhana dan Tanpa Harus Membeli Telur Bebek

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RadarMadura.id - Telur asin selama ini identik dengan telur bebek yang memiliki kuning telur gurih dan tekstur sedikit berminyak.

Namun, bahan makanan tersebut ternyata bisa dibuat menggunakan telur ayam biasa yang lebih mudah ditemukan di pasar maupun warung.

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Proses pembuatannya memanfaatkan larutan garam untuk membantu proses pengasinan sekaligus memberikan rasa khas pada bagian putih dan kuning telur.

 Cara ini dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin menikmati telur asin dengan bahan lebih ekonomis.

Meskipun sama-sama menghasilkan telur bercita rasa asin, telur ayam dan telur bebek mempunyai karakteristik berbeda.

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Ukuran telur ayam umumnya lebih kecil, sementara tekstur kuning telurnya juga tidak selalu sama dengan telur bebek.

Karena itu, proses pengasinan perlu diperhatikan agar garam dapat meresap secara merata ke dalam telur.

 Kesabaran menjadi salah satu kunci karena telur membutuhkan waktu beberapa hari sebelum siap direbus dan dikonsumsi.

Salah satu metode sederhana yang bisa diterapkan adalah menggunakan larutan air garam pekat.

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Editor : Amin Bashiri
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