Resep Pisang Buntel Mozarella Punya Kejutan Keju Mulur di Dalam yang Bikin Keluarga Ketagihan

RadarMadura.id - Pisang buntel mozarella bisa menjadi pilihan camilan rumahan bagi pencinta makanan manis dan gurih.

Perpaduan pisang matang dengan keju mozarella yang meleleh di bagian dalam menghadirkan sensasi berbeda dari pisang goreng biasa.

Advertisement Bagian luarnya dibuat renyah dengan balutan adonan tepung, sedangkan bagian tengahnya menyimpan isian keju yang lembut.

Camilan ini cocok disajikan sebagai teman minum teh, hidangan keluarga, maupun ide jualan makanan kekinian.

Keunikan pisang buntel mozarella terletak pada cara penyajiannya yang membungkus potongan keju menggunakan pisang sebelum digoreng.

Advertisement Ketika masih hangat, keju mozarella akan meleleh dan menghasilkan tekstur mulur saat digigit.

Rasa manis alami pisang berpadu dengan gurihnya keju sehingga menciptakan kombinasi yang tidak mudah membosankan.

Bahan-bahannya juga relatif mudah ditemukan di pasar tradisional maupun supermarket.

Untuk membuat pisang buntel mozarella, pilih pisang kepok atau pisang raja yang sudah matang tetapi teksturnya belum terlalu lembek.