Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Food & Travel

Resep Pisang Buntel Mozarella Punya Kejutan Keju Mulur di Dalam yang Bikin Keluarga Ketagihan

S
Penulis: Syarifatus Sabah
Resep Pisang Buntel Mozarella, Camilan Pisang Goreng dengan Isian Keju Lumer yang Bikin Ketagihan
Resep Pisang Buntel Mozarella, Camilan Pisang Goreng dengan Isian Keju Lumer yang Bikin Ketagihan

Advertisement

 

RadarMadura.id - Pisang buntel mozarella bisa menjadi pilihan camilan rumahan bagi pencinta makanan manis dan gurih.

Perpaduan pisang matang dengan keju mozarella yang meleleh di bagian dalam menghadirkan sensasi berbeda dari pisang goreng biasa.

Advertisement

Bagian luarnya dibuat renyah dengan balutan adonan tepung, sedangkan bagian tengahnya menyimpan isian keju yang lembut.

 Camilan ini cocok disajikan sebagai teman minum teh, hidangan keluarga, maupun ide jualan makanan kekinian.

Keunikan pisang buntel mozarella terletak pada cara penyajiannya yang membungkus potongan keju menggunakan pisang sebelum digoreng.

Advertisement

Ketika masih hangat, keju mozarella akan meleleh dan menghasilkan tekstur mulur saat digigit.

Rasa manis alami pisang berpadu dengan gurihnya keju sehingga menciptakan kombinasi yang tidak mudah membosankan.

Bahan-bahannya juga relatif mudah ditemukan di pasar tradisional maupun supermarket.

Untuk membuat pisang buntel mozarella, pilih pisang kepok atau pisang raja yang sudah matang tetapi teksturnya belum terlalu lembek.

Advertisement
Editor : Amin Bashiri
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar MaduraIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer