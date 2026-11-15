Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Food & Travel

Resep Dorayaki Lembut dan Mengembang ala Jepang, Ternyata Bisa Dibuat Tanpa Oven

S
Penulis: Syarifatus Sabah
Resep Dorayaki Lembut dan Mengembang, Pancake Khas Jepang dengan Isian Cokelat yang Mudah Dibuat di Rumah
Resep Dorayaki Lembut dan Mengembang, Pancake Khas Jepang dengan Isian Cokelat yang Mudah Dibuat di Rumah

Advertisement

 

RadarMadura.id - Dorayaki merupakan salah satu kue tradisional Jepang yang terkenal dengan bentuk bundar dan teksturnya yang lembut menyerupai pancake.

Kudapan ini terdiri dari dua lapisan kue yang disatukan menggunakan isian manis di bagian tengahnya.

Advertisement

Versi klasik dorayaki biasanya menggunakan pasta kacang merah atau anko, tetapi kini tersedia berbagai variasi rasa seperti cokelat, keju, stroberi, hingga krim susu.

Rasanya yang manis dengan tekstur empuk membuat dorayaki cocok disajikan sebagai teman minum teh, camilan keluarga, maupun bekal anak.

Popularitas dorayaki juga semakin dikenal masyarakat Indonesia berkat kemunculannya dalam berbagai tayangan populer Jepang.

Advertisement

Meski sering dijumpai di toko kue dan gerai makanan Jepang, kudapan ini sebenarnya bisa dibuat sendiri menggunakan bahan sederhana.

Proses pembuatannya tidak membutuhkan oven karena adonan cukup dimasak menggunakan wajan antilengket.

Kunci keberhasilannya terletak pada konsistensi adonan, pengaturan suhu kompor, serta teknik memasak agar permukaan kue memiliki warna kecokelatan yang merata.

Untuk membuat dorayaki rumahan, siapkan 150 gram tepung terigu protein sedang, dua butir telur, 80 gram gula pasir, dan dua sendok makan madu.

Advertisement
Editor : Amin Bashiri
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar MaduraIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer