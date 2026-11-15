Resep Dorayaki Lembut dan Mengembang ala Jepang, Ternyata Bisa Dibuat Tanpa Oven

RadarMadura.id - Dorayaki merupakan salah satu kue tradisional Jepang yang terkenal dengan bentuk bundar dan teksturnya yang lembut menyerupai pancake.

Kudapan ini terdiri dari dua lapisan kue yang disatukan menggunakan isian manis di bagian tengahnya.

Advertisement Versi klasik dorayaki biasanya menggunakan pasta kacang merah atau anko, tetapi kini tersedia berbagai variasi rasa seperti cokelat, keju, stroberi, hingga krim susu.

Rasanya yang manis dengan tekstur empuk membuat dorayaki cocok disajikan sebagai teman minum teh, camilan keluarga, maupun bekal anak.

Popularitas dorayaki juga semakin dikenal masyarakat Indonesia berkat kemunculannya dalam berbagai tayangan populer Jepang.

Advertisement Meski sering dijumpai di toko kue dan gerai makanan Jepang, kudapan ini sebenarnya bisa dibuat sendiri menggunakan bahan sederhana.

Proses pembuatannya tidak membutuhkan oven karena adonan cukup dimasak menggunakan wajan antilengket.

Kunci keberhasilannya terletak pada konsistensi adonan, pengaturan suhu kompor, serta teknik memasak agar permukaan kue memiliki warna kecokelatan yang merata.

Untuk membuat dorayaki rumahan, siapkan 150 gram tepung terigu protein sedang, dua butir telur, 80 gram gula pasir, dan dua sendok makan madu.