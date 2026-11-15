Resep Roti Kopi Isi Mentega, Kulit Atas Beraroma Kopi yang Renyah Menyimpan Isian Gurih Meleleh

RadarMadura.id - Roti kopi isi mentega menjadi salah satu pilihan camilan yang menarik bagi pencinta roti dengan perpaduan rasa manis dan gurih.

Kue ini memiliki ciri khas berupa lapisan luar beraroma kopi yang harum, sementara bagian dalamnya menyimpan mentega lembut yang meleleh ketika masih hangat.

Advertisement Tekstur rotinya empuk dengan bagian atas sedikit renyah sehingga memberikan sensasi berbeda saat digigit.

Tidak harus selalu membeli di toko roti, sajian ini ternyata bisa dibuat sendiri menggunakan bahan yang relatif mudah ditemukan.

Daya tarik roti kopi terletak pada perpaduan aroma kopi dan adonan roti yang mengembang sempurna.

Advertisement Lapisan kopi dibuat menggunakan campuran mentega, gula, telur, tepung, serta kopi instan untuk menghasilkan tekstur menyerupai pasta.

Adonan tersebut kemudian disemprotkan di atas permukaan roti sebelum dipanggang hingga membentuk lapisan renyah.

Sementara itu, isian mentega memberikan rasa gurih yang menyeimbangkan manisnya bagian luar.

Untuk menghasilkan roti kopi yang empuk, proses pengulenan adonan perlu diperhatikan agar teksturnya elastis.