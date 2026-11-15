Ingin Membuat Bekal Praktis dan Tidak Membosankan? Resep Onigiri Tuna Mayo ala Jepang 

RadarMadura.id - Onigiri tuna mayo menjadi salah satu pilihan makanan praktis yang cocok disajikan sebagai bekal sekolah, menu sarapan, hingga camilan mengenyangkan.

Makanan khas Jepang ini memiliki bentuk segitiga atau bulat dengan bahan utama nasi putih yang dibalut lembaran rumput laut atau nori.

Advertisement Perpaduan tuna dan mayones menghadirkan rasa gurih, sedikit creamy, serta tekstur lembut yang membuat hidangan ini menarik untuk dicoba.

Selain mudah ditemukan di restoran Jepang, onigiri tuna mayo juga bisa dibuat sendiri menggunakan bahan sederhana yang tersedia di dapur.

Keistimewaan onigiri terletak pada kesederhanaan bahan sekaligus fleksibilitas isiannya.

Advertisement Nasi yang digunakan sebaiknya memiliki tekstur pulen agar mudah dibentuk dan tidak gampang hancur ketika dipegang.

Sementara itu, tuna menjadi sumber rasa gurih yang berpadu dengan kelembutan mayones.

Kombinasi tersebut menghasilkan isian yang lezat tanpa membutuhkan banyak bumbu tambahan.

Untuk membuat onigiri tuna mayo, bahan yang perlu disiapkan cukup mudah diperoleh.