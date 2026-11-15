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Food & Travel

Jajanan Jadul yang Layak Kembali Populer, Resep Getas Kopong Berbalut Gula Manis 

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Penulis: Syarifatus Sabah
Resep Getas Kopong Renyah dan Manis, Jajanan Tradisional Berbahan Tepung Ketan yang Cocok Jadi Teman Minum Teh
Resep Getas Kopong Renyah dan Manis, Jajanan Tradisional Berbahan Tepung Ketan yang Cocok Jadi Teman Minum Teh

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RadarMadura.id - Getas kopong menjadi salah satu jajanan tradisional yang menarik untuk dibuat sendiri di rumah.

Kue berbahan dasar tepung ketan ini memiliki ciri khas bagian luar yang renyah dengan tekstur bagian dalam yang ringan dan berongga.

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Setelah digoreng hingga matang, getas biasanya dilapisi gula yang memberikan sensasi manis pada setiap gigitan.

Perpaduan rasa gurih dari kelapa dan manisnya lapisan gula membuat camilan ini tetap digemari meskipun banyak jajanan modern bermunculan.

Berbeda dengan getas biasa yang cenderung memiliki tekstur padat, getas kopong menawarkan sensasi lebih ringan ketika digigit.

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Bentuknya dapat dibuat lonjong atau menyerupai potongan kecil sesuai selera.

Rahasia mendapatkan tekstur tersebut terletak pada perbandingan bahan, kelembapan adonan, serta teknik menggoreng yang tepat.

Jika seluruh proses dilakukan dengan benar, bagian dalam kue dapat membentuk rongga yang menjadi daya tarik utamanya.

Bahan untuk membuat getas kopong juga cukup sederhana dan mudah ditemukan di pasar tradisional.

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Editor : Amin Bashiri
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