Resep Sambal Tumpang Khas Jawa dengan Tempe Semangit dan Santan

RadarMadura.id - Sambal tumpang merupakan salah satu kuliner tradisional Jawa yang memiliki cita rasa khas dan sulit ditemukan pada sambal biasa.

Hidangan ini dikenal dengan penggunaan tempe semangit atau tempe yang telah melalui proses fermentasi lebih lanjut sehingga menghasilkan aroma dan rasa yang kuat.

Advertisement Tempe tersebut kemudian dimasak bersama santan, cabai, bawang, serta berbagai rempah pilihan hingga menghasilkan kuah kental yang gurih.

Di sejumlah daerah seperti Kediri, Solo, dan sekitarnya, sambal tumpang kerap disajikan sebagai pelengkap nasi pecel maupun aneka sayuran rebus.

Keistimewaan sambal tumpang bukan hanya terletak pada rasa pedasnya, melainkan juga perpaduan aroma fermentasi tempe dengan bumbu rempah.

Advertisement Tekstur tempe yang lembut membuat sambal ini memiliki karakter menyerupai kuah berbumbu dengan sensasi gurih yang kuat.

Tingkat kepedasannya dapat disesuaikan dengan jumlah cabai yang digunakan selama proses memasak.

Bagi pencinta masakan tradisional, hidangan ini bisa menjadi alternatif lauk sederhana untuk melengkapi menu makan sehari-hari.

Membuat sambal tumpang sendiri di rumah sebenarnya tidak membutuhkan teknik memasak yang rumit.