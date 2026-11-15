Resep Nanas Goreng Tepung Crispy, yang Renyah, Gurih, dan Cocok Disajikan Saat Santai
RadarMadura.id - Nanas goreng tepung crispy bisa menjadi pilihan camilan sederhana untuk menemani waktu santai bersama keluarga.
Perpaduan rasa nanas yang manis sedikit asam dengan balutan tepung gurih menghasilkan sensasi berbeda ketika digigit.
Bagian luarnya terasa renyah, sedangkan daging buah di dalamnya tetap lembut dan juicy.
Menariknya, bahan untuk membuat hidangan ini cukup mudah ditemukan di pasar maupun toko bahan makanan.
Olahan nanas biasanya lebih sering disajikan sebagai buah potong, jus, atau campuran rujak.
Namun, buah tropis ini juga bisa diolah menjadi gorengan dengan cita rasa yang tidak kalah menggugah selera.
Nanas goreng tepung cocok disajikan sebagai teman minum teh atau kopi pada sore hari.
Selain praktis, resep ini juga bisa menjadi alternatif untuk mengolah nanas yang sudah matang.
Bahan-Bahan Nanas Goreng Tepung Crispy
Untuk menghasilkan nanas goreng dengan lapisan tepung renyah, pemilihan bahan dan takaran adonan perlu diperhatikan.
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