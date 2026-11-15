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Food & Travel

Resep pepes telur super praktis Cuma 10 menit Bikin Makan di Rumah Lebih Berselera

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Penulis: Syarifatus Sabah
Resep Pepes Telur Super Praktis, Cuma 10 Menit Jadi Lauk Gurih dan Lezat untuk Menu Harian
Resep Pepes Telur Super Praktis, Cuma 10 Menit Jadi Lauk Gurih dan Lezat untuk Menu Harian

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RadarMadura.id - Pepes telur bisa menjadi solusi menarik bagi siapa saja yang ingin menyajikan lauk rumahan tanpa menghabiskan banyak waktu di dapur.

Hidangan tradisional ini menawarkan perpaduan telur dan bumbu rempah yang menghasilkan cita rasa gurih, harum, serta menggugah selera.

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Proses pembuatannya relatif sederhana karena bahan-bahannya mudah ditemukan di pasar maupun toko kelontong.

Bahkan, dengan persiapan bahan yang sudah tersedia, pepes telur dapat dibuat sekitar 10 menit menggunakan metode memasak yang praktis.

Berbeda dari telur dadar atau telur ceplok yang biasa disajikan sehari-hari, pepes telur memiliki aroma khas dari daun pisang yang digunakan sebagai pembungkus.

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Bumbu yang meresap selama proses pengukusan membuat rasanya lebih kaya dan tidak membosankan.

Menu ini cocok dijadikan lauk pendamping nasi putih hangat, terutama ketika ingin menghadirkan variasi masakan sederhana.

Selain untuk sarapan, pepes telur juga bisa menjadi pilihan menu makan siang maupun makan malam.

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Bahan-Bahan Pepes Telur

Untuk membuat pepes telur yang gurih dan harum, siapkan bahan-bahan berikut:

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Editor : Amin Bashiri
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