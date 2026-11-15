Ini 5 Trik Memasak Brokoli yang Bisa Membuat Warnanya Tetap Hijau Segar dan Teksturnya Tetap Renyah 

RadarMadura.id - Brokoli menjadi salah satu sayuran yang sering diolah menjadi berbagai hidangan rumahan karena rasanya khas dan mudah dipadukan dengan bahan makanan lain.

Sayangnya, sayuran berwarna hijau ini kerap berubah menjadi kusam atau kekuningan setelah dimasak.

Advertisement Perubahan tersebut biasanya terjadi akibat proses pemanasan yang terlalu lama atau teknik memasak yang kurang tepat.

Padahal, dengan beberapa langkah sederhana, warna hijau brokoli bisa dipertahankan agar tetap terlihat segar dan menggugah selera.

Selain memperhatikan warna, cara memasak brokoli juga berpengaruh terhadap tekstur dan kualitas gizinya.

Advertisement Sayuran ini mengandung vitamin C, vitamin K, serat, serta berbagai senyawa alami yang bermanfaat bagi tubuh.

Proses memasak yang terlalu lama dapat mengurangi kandungan beberapa zat gizi, terutama vitamin yang sensitif terhadap panas dan air.

Karena itu, pengolahan brokoli sebaiknya dilakukan secara tepat agar warna, tekstur, dan kandungan nutrisinya tetap terjaga.

1. Pilih Brokoli yang Masih Segar

Langkah pertama dimulai sejak memilih brokoli sebelum dimasak.