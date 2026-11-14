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Food & Travel

Begini Cara Membuat Keripik Sosis Kriuk dengan Hasil Tipis, Renyah, dan Berbumbu 

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Penulis: Syarifatus Sabah
Cara Bikin Keripik Sosis Kriuk dan Gurih, Camilan Renyah Berbahan Sederhana yang Cocok untuk Ide Jualan
Cara Bikin Keripik Sosis Kriuk dan Gurih, Camilan Renyah Berbahan Sederhana yang Cocok untuk Ide Jualan

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RadarMadura.id - Keripik tidak selalu harus dibuat dari singkong, kentang, atau aneka umbi-umbian.

Bahan makanan yang biasa ditemukan di dalam lemari pendingin seperti sosis ternyata juga bisa diolah menjadi camilan renyah dengan cita rasa gurih.

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Keripik sosis menawarkan sensasi berbeda karena memiliki perpaduan rasa daging olahan dan tekstur kriuk yang menggoda.

Selain cocok disajikan sebagai teman bersantai, makanan ringan ini juga berpotensi menjadi ide usaha rumahan dengan bahan yang relatif mudah diperoleh.

Salah satu kunci keberhasilan membuat keripik sosis terletak pada ketebalan irisan dan teknik penggorengannya.

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Sosis sebaiknya dipotong setipis mungkin agar lebih mudah kering ketika terkena minyak panas.

 Penggunaan campuran tepung juga dapat membantu menghasilkan lapisan luar yang renyah sekaligus memberikan tekstur berbeda.

Agar tidak terlalu berminyak, keripik perlu ditiriskan dengan baik setelah proses penggorengan selesai.

Menariknya, resep keripik sosis bisa disesuaikan dengan selera masing-masing.

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Editor : Amin Bashiri
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