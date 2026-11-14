Kenali 10 Tips Memasak yang Bisa Membuat Teksturnya Empuk dan Lebih Mudah Dikunyah

RadarMadura.id - Merebus daging sapi hingga empuk sering menjadi tantangan tersendiri ketika memasak di rumah.

Jika teknik yang digunakan kurang tepat, daging bisa membutuhkan waktu lama untuk matang dan teksturnya justru terasa alot saat dikunyah.

Advertisement Kondisi ini biasanya dipengaruhi oleh jenis potongan daging, ukuran, suhu air, hingga lamanya proses perebusan.

Padahal, ada sejumlah trik sederhana yang dapat diterapkan agar daging lebih cepat empuk tanpa kehilangan cita rasanya.

Salah satu hal penting sebelum merebus adalah memilih bagian daging yang sesuai dengan kebutuhan masakan.

Advertisement Bagian sengkel, sandung lamur, dan bagian yang memiliki jaringan ikat cocok diolah dengan metode perebusan karena dapat menjadi empuk setelah dimasak cukup lama.

Sebaliknya, potongan daging yang lebih sedikit jaringan ikatnya membutuhkan penanganan berbeda agar tidak kehilangan kelembapan.

Pemilihan bahan sejak awal akan membantu menentukan teknik memasak yang paling tepat.

Tips pertama adalah memotong daging dengan ukuran yang tidak terlalu besar.