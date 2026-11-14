10 Hacks Praktis yang Bikin Cangkang Telur Terlepas Cepat Tanpa Merusak Putih Telur

RadarMadura.id - Mengupas telur rebus terkadang menjadi pekerjaan sederhana yang justru membutuhkan kesabaran ekstra.

Kulit telur yang menempel kuat pada bagian putihnya sering membuat proses pengupasan berjalan lama, bahkan menyebabkan permukaan telur menjadi rusak.

Advertisement Padahal, telur rebus kerap digunakan sebagai pelengkap berbagai hidangan, mulai dari salad, nasi kuning, bubur ayam hingga bekal sehari-hari.

Ada beberapa trik praktis yang bisa dicoba agar kulit telur lebih mudah terlepas tanpa harus mengupasnya sedikit demi sedikit.

Salah satu faktor yang memengaruhi kemudahan mengupas telur adalah tingkat kesegarannya.

Advertisement Telur yang baru dibeli biasanya memiliki putih telur yang lebih kuat menempel pada membran bagian dalam cangkang.

Kondisi tersebut membuat kulit telur lebih sulit dilepaskan setelah direbus.

Karena itu, telur yang sudah disimpan beberapa hari dalam lemari pendingin sering kali lebih mudah dikupas dibandingkan telur yang benar-benar masih baru.

Hacks pertama yang bisa dilakukan adalah langsung memindahkan telur matang ke dalam wadah berisi air es.