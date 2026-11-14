Resep Teh Jahe Kayu Manis Kunyit, Minuman Herbal Hangat untuk Menemani Pemulihan Saat Flu dan Batuk
RadarMadura.id - Perubahan cuaca dan aktivitas sehari-hari terkadang membuat tubuh terasa kurang nyaman, terutama ketika gejala flu dan batuk mulai muncul.
Dalam kondisi tersebut, menjaga asupan cairan dan mencukupi waktu istirahat menjadi bagian penting dari perawatan tubuh.
Salah satu minuman rumahan yang bisa dicoba adalah teh jahe kayu manis kunyit.
Perpaduan tiga rempah dapur ini menghasilkan minuman hangat dengan aroma khas dan rasa yang cukup menenangkan.
Jahe sudah lama digunakan sebagai bahan minuman tradisional karena memiliki sensasi hangat ketika dikonsumsi.
Rempah ini mengandung senyawa gingerol yang banyak diteliti karena aktivitas antioksidannya.
Sementara itu, kayu manis memberikan aroma manis alami yang membuat racikan teh terasa lebih harum.
Kombinasi keduanya menghadirkan cita rasa yang cocok dinikmati ketika cuaca dingin atau tubuh sedang kurang nyaman.
Kunyit juga menjadi bahan penting dalam racikan minuman herbal tersebut.
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