Uang Bulanan Mulai Menipis? Resep Orak-Arik Telur ala Anak Kost Ini Bisa Jadi Penyelamat Kamu

RadarMadura.id - Mengatur pengeluaran selama tinggal di kost sering kali menjadi tantangan tersendiri, terutama ketika memasuki akhir bulan.

Salah satu cara menyiasatinya adalah memasak sendiri menggunakan bahan makanan sederhana yang mudah ditemukan di warung maupun pasar.

Advertisement Telur menjadi pilihan menarik karena bisa diolah menjadi berbagai hidangan tanpa membutuhkan banyak bahan tambahan.

Salah satu menu yang layak dicoba adalah orak-arik telur ala anak kost dengan perpaduan bumbu sederhana yang menghasilkan rasa gurih dan menggugah selera.

Orak-arik telur termasuk masakan rumahan yang proses pembuatannya relatif cepat dan tidak membutuhkan keterampilan memasak khusus.

Advertisement Bahan utamanya cukup berupa telur ayam yang dipadukan dengan bawang merah, bawang putih, cabai, serta sedikit kecap manis.

Tambahan sayuran seperti wortel dan daun bawang juga bisa digunakan untuk memperkaya rasa sekaligus memberikan variasi tekstur.

Menu ini cocok disajikan bersama nasi putih hangat sebagai lauk sarapan, makan siang, maupun makan malam.

Keunggulan resep orak-arik telur ala anak kost terletak pada fleksibilitas bahan dan cara pengolahannya.