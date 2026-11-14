Resep Sate Maranggi Empuk dan Juicy, Bumbu Rempahnya Meresap hingga ke Dalam Daging

RadarMadura.id - Sate Maranggi merupakan salah satu hidangan khas Sunda yang memiliki daya tarik tersendiri bagi pencinta kuliner Nusantara.

Makanan yang identik dengan daerah Purwakarta, Jawa Barat, ini dikenal melalui potongan daging berbumbu yang dibakar hingga mengeluarkan aroma harum.

Advertisement Perpaduan rasa manis, gurih, dan sedikit sentuhan rempah menjadikan sate ini berbeda dari sajian sate pada umumnya.

Menariknya, kelezatan Sate Maranggi tidak hanya berasal dari proses pembakaran, tetapi juga teknik meracik bumbu sebelum daging ditusuk.

Berbeda dengan beberapa jenis sate yang mengandalkan saus kacang sebagai pelengkap utama, Sate Maranggi justru menonjolkan kekuatan bumbu marinasi.

Advertisement Daging sapi biasanya direndam bersama bawang putih, ketumbar, gula merah, kecap manis, dan berbagai rempah pilihan.

Proses tersebut membantu bumbu meresap sekaligus memberikan karakter rasa yang lebih kaya ketika daging terkena panas bara api.

Agar hasilnya maksimal, pemilihan daging segar dan waktu marinasi perlu diperhatikan sejak awal.

Membuat Sate Maranggi sendiri di rumah sebenarnya tidak membutuhkan peralatan khusus.