Resep Puding Kacang Hijau Lapis Gula Merah Punya Dua Lapisan Rasa yang Menyatu dalam Setiap Gigitan

RadarMadura.id - Puding kacang hijau lapis gula merah bisa menjadi pilihan camilan rumahan bagi pencinta hidangan manis bercita rasa tradisional.

Perpaduan kacang hijau yang lembut dengan gula merah menghasilkan rasa legit yang semakin nikmat ketika disatukan dengan gurihnya santan.

Advertisement Tidak hanya menawarkan kelezatan, tampilan puding dengan dua lapisan warna juga membuat sajian ini terlihat menarik saat dihidangkan.

Menu tersebut cocok dinikmati sebagai makanan penutup setelah makan siang maupun teman bersantai bersama keluarga.

Berbeda dari puding pada umumnya, kreasi ini memanfaatkan kacang hijau sebagai bahan utama yang memberikan tekstur dan karakter rasa tersendiri.

Advertisement Kacang hijau perlu direbus hingga benar-benar empuk sebelum dicampurkan ke dalam adonan puding.

Sementara itu, lapisan gula merah memberikan warna kecokelatan sekaligus aroma karamel yang khas.

Kombinasi kedua lapisan tersebut menciptakan sensasi rasa manis dan gurih yang tidak berlebihan.

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Bahan-Bahan Puding Kacang Hijau Lapis Gula Merah

• 100 gram kacang hijau.