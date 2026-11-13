Punya Pisang Matang di Rumah? Jangan Dibiarkan Terbuang, Olah Menjadi Martabak Pisang Keju Cokelat 

RadarMadura.id - Martabak pisang keju cokelat menjadi salah satu kreasi camilan manis yang menarik untuk disajikan bersama keluarga.

Perpaduan pisang yang lembut, cokelat yang manis, dan keju dengan cita rasa gurih menghasilkan kombinasi rasa yang sulit ditolak.

Advertisement Jajanan ini juga bisa dibuat sendiri menggunakan bahan-bahan sederhana yang mudah ditemukan di pasar maupun minimarket.

Tidak harus memiliki cetakan khusus, martabak pisang keju cokelat tetap bisa dibuat menggunakan teflon di dapur rumah.

Keistimewaan camilan ini terletak pada perpaduan tekstur dan topping yang digunakan.

Advertisement Adonan martabak yang empuk menjadi dasar untuk menampung potongan pisang, meses cokelat, serta parutan keju.

Pisang yang sudah matang dapat memberikan rasa manis alami sekaligus aroma khas ketika dipanaskan.

Sementara itu, tambahan susu kental manis membuat cita rasanya semakin kaya dan cocok bagi pencinta makanan manis.

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Bahan-Bahan Martabak Pisang Keju Cokelat

Sebelum mulai memasak, siapkan bahan untuk membuat adonan dan topping berikut: