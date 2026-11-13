Resep Es Lemon Tea Bisa Dibuat dalam Hitungan Menit dengan Bahan yang Mudah Ditemukan
RadarMadura.id - Es lemon tea menjadi salah satu minuman yang mudah ditemukan di berbagai tempat makan, mulai dari warung sederhana hingga restoran dan kafe.
Perpaduan aroma teh yang khas dengan rasa asam lemon menciptakan sensasi menyegarkan, terutama ketika diminum dalam keadaan dingin.
Minuman ini juga cukup mudah diracik sendiri karena tidak membutuhkan peralatan khusus maupun bahan yang sulit ditemukan.
Dengan takaran yang tepat, es lemon tea rumahan bisa menjadi pilihan untuk menemani waktu bersantai bersama keluarga.
Daya tarik minuman ini terletak pada keseimbangan rasa manis, asam, dan sedikit sepat dari seduhan teh.
Lemon memberikan aroma citrus yang segar, sementara gula berfungsi menyesuaikan tingkat keasaman agar lebih nyaman dinikmati.
Jenis teh yang digunakan juga memengaruhi karakter minuman, baik teh hitam maupun teh celup biasa.
Agar hasilnya maksimal, sebaiknya gunakan lemon segar dan jangan menyeduh teh terlalu lama supaya tidak menghasilkan rasa pahit berlebihan.
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Bahan-Bahan Es Lemon Tea
Sebelum mulai membuatnya, siapkan beberapa bahan berikut:
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