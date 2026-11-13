Resep Banana Oat Pancake untuk Menu Diet Praktis, Hemat, Mudah Dibuat Tanpa Perlu Menggunakan Mixer

RadarMadura.id - Banana oat pancake bisa menjadi pilihan menarik bagi siapa saja yang ingin menikmati sarapan praktis tanpa harus menghabiskan banyak waktu di dapur.

Hidangan ini menggabungkan pisang matang dengan oatmeal sebagai bahan utama untuk menghasilkan pancake bertekstur lembut dan bercita rasa manis alami.

Advertisement Selain mudah dibuat, bahan-bahannya juga relatif sederhana sehingga tidak sulit ditemukan di toko maupun pasar tradisional.

Menu ini cocok disajikan untuk sarapan keluarga, bekal, atau camilan mengenyangkan pada sore hari.

Berbeda dari pancake pada umumnya, banana oat pancake dapat dibuat tanpa menggunakan tepung terigu.

Advertisement Oatmeal yang dihaluskan berperan sebagai pengganti tepung, sedangkan pisang membantu memberikan rasa manis sekaligus menjaga kelembapan adonan.

Perpaduan kedua bahan tersebut menghasilkan hidangan yang menarik untuk variasi menu sehari-hari.

Agar rasanya semakin nikmat, pancake bisa disajikan bersama madu, potongan buah segar, atau yoghurt.

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Bahan-Bahan Banana Oat Pancake

Berikut bahan yang perlu disiapkan untuk membuat banana oat pancake rumahan: