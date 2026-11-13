Resep Soto Udang Medan dengan Kuah Hidangan Khas Sumatera Utara yang Lezat Disajikan Bersama Keluarg

RadarMadura.id - Soto Udang Medan merupakan salah satu kreasi kuliner berkuah yang menawarkan perpaduan cita rasa seafood dan kekayaan rempah khas Sumatera Utara.

Hidangan ini menghadirkan udang segar sebagai bahan utama yang disajikan bersama kuah kuning bersantan dengan aroma menggoda.

Advertisement Rasa gurih dari santan berpadu dengan kunyit, serai, jahe, dan berbagai bumbu pilihan sehingga menghasilkan karakter kuah yang istimewa.

Tidak hanya cocok untuk pencinta makanan laut, sajian ini juga bisa menjadi pilihan menu spesial untuk makan bersama keluarga.

Berbeda dari soto ayam yang lebih sering dijumpai, Soto Udang Medan memiliki sensasi rasa khas dari kaldu udang yang berpadu dengan bumbu rempah.

Advertisement Penggunaan udang segar menjadi salah satu kunci agar kuah terasa lebih manis alami dan tidak berbau amis.

Santan memberikan tekstur kuah yang lebih kaya, sedangkan perasan jeruk nipis dapat menambahkan kesegaran ketika hidangan disajikan.

Dengan bahan yang relatif mudah ditemukan, resep ini bisa dipraktikkan sendiri di dapur tanpa memerlukan teknik memasak rumit.

Bahan-Bahan Soto Udang Medan

• 500 gram udang ukuran sedang, buang kepala dan kulitnya sesuai selera.