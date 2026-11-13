Resep Bubur Ayam Kuah Kuning yang Hangat, Lezat, dan Cocok Dinikmati Kapan Saja

RadarMadura.id - Bubur Ayam kuah kuning menjadi salah satu hidangan tradisional yang memiliki banyak penggemar di Indonesia.

Sajian ini dikenal melalui perpaduan bubur nasi bertekstur lembut, suwiran ayam, serta kuah kuning dengan aroma rempah yang khas.

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Tidak hanya populer sebagai menu sarapan, bubur ayam juga cocok dinikmati saat cuaca dingin atau ketika menginginkan makanan hangat yang mengenyangkan.

Keistimewaan bubur ayam kuah kuning terletak pada racikan bumbu yang digunakan untuk menghasilkan kuah gurih berwarna kuning keemasan.

Advertisement Kunyit menjadi salah satu bahan penting yang memberikan warna sekaligus aroma khas pada masakan.

Rempah lain seperti jahe, kemiri, ketumbar, dan serai membantu memperkaya rasa kuah kaldu ayam.

Dengan perpaduan bahan tersebut, bubur sederhana bisa disajikan menjadi hidangan rumahan yang terasa istimewa.

Bahan Bahan :

• 200 gram beras putih.