Bosan dengan Singkong Goreng Biasa? Coba Resep Singkong Mentega Manis yang Legit, Harum, dan Lembut 

RadarMadura.id - Singkong mentega manis bisa menjadi pilihan camilan rumahan yang sederhana, tetapi memiliki cita rasa istimewa.

Perpaduan singkong yang empuk dengan mentega dan gula menghasilkan rasa gurih sekaligus manis dalam setiap gigitan.

Advertisement Aroma mentega yang harum juga membuat olahan tradisional ini semakin menggugah selera ketika disajikan dalam keadaan hangat.

Selain mudah dibuat, bahan-bahannya relatif terjangkau sehingga cocok menjadi alternatif camilan untuk keluarga.

Selama ini, singkong lebih sering diolah menjadi singkong goreng, singkong rebus, atau berbagai jenis kue tradisional.

Advertisement Padahal, bahan pangan yang satu ini dapat dikreasikan menjadi hidangan manis dengan tambahan beberapa bahan sederhana.

Kunci kelezatan singkong mentega terletak pada proses perebusan hingga empuk dan penggunaan mentega yang cukup.

Gula pasir atau gula merah kemudian memberikan sentuhan manis yang menyatu dengan tekstur singkong.

Bahan-Bahan Singkong Mentega Manis

• 500 gram singkong segar.