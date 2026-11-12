Camilan Manis untuk Akhir Pekan Resep Donat Boston Cream Isi Vla Vanila dengan Lapisan Coklat Cantik

RadarMadura.id - Donat Boston Cream menjadi salah satu pilihan camilan manis yang menarik untuk dibuat sendiri di rumah.

Berbeda dari donat biasa yang hanya mengandalkan taburan gula atau topping, sajian ini memiliki isian krim vanila lembut di bagian tengah.

Advertisement Permukaannya kemudian dilapisi cokelat yang memberikan perpaduan rasa manis, legit, dan sedikit pahit.

Kombinasi tersebut membuat Boston Cream Donut cocok disajikan sebagai teman minum teh, kopi, maupun hidangan spesial bersama keluarga.

Kelezatan donat ini terletak pada perpaduan tiga komponen utama, yaitu adonan donat yang empuk, pastry cream yang lembut, serta lapisan cokelat mengilap.

Advertisement Adonan dibuat menggunakan tepung terigu protein tinggi agar menghasilkan tekstur yang elastis dan tidak mudah kempis.

Sementara itu, isian krim vanila memberikan sensasi lembut ketika donat digigit.

Lapisan cokelat di bagian atas menjadi pelengkap yang membuat tampilannya semakin menggugah selera.

Untuk membuat donat Boston Cream, bahan-bahan yang diperlukan sebenarnya cukup mudah ditemukan di toko bahan kue maupun supermarket.