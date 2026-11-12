Modal Mie dan Telur Bisa Jadi Lauk Istimewa, Begini Resep Perkedel Mie yang Cocok untuk Bekal anak

RadarMadura.id - Perkedel mie menjadi salah satu kreasi camilan rumahan yang bisa dibuat dari bahan sederhana dengan cara pengolahan yang praktis.

Berbeda dari perkedel kentang yang biasanya menggunakan umbi sebagai bahan utama, hidangan ini memanfaatkan mie yang dicampur telur, tepung, dan aneka bumbu.

Advertisement Perpaduan tersebut menghasilkan makanan dengan tekstur lembut di bagian dalam serta lapisan luar yang renyah setelah digoreng.

Selain cocok dijadikan camilan sore, perkedel mie juga bisa menjadi lauk pendamping nasi untuk menu sehari-hari.

Keunggulan resep perkedel mie terletak pada bahan-bahannya yang mudah ditemukan dan harganya relatif terjangkau.

Advertisement Mie instan maupun mie telur dapat digunakan sebagai bahan dasar, kemudian dipadukan dengan wortel, daun bawang, serta bumbu sederhana.

Penambahan telur berfungsi membantu menyatukan seluruh bahan agar adonan tidak mudah hancur ketika digoreng.

Rasanya yang gurih membuat camilan ini disukai berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa.

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Bahan-Bahan Perkedel Mie

Sebelum mulai memasak, siapkan seluruh bahan agar proses pembuatan perkedel mie berlangsung lebih mudah.