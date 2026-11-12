Resep pisang epe saus durian keju khas Makassar

RadarMadura.id - Pisang epe merupakan salah satu jajanan tradisional khas Makassar, Sulawesi Selatan, yang terkenal dengan teksturnya yang lembut dan sedikit kenyal.

Kudapan ini dibuat dari pisang kepok matang yang dibakar, kemudian dipipihkan hingga menghasilkan tekstur khas dengan aroma panggangan yang menggugah selera.

Advertisement Biasanya, pisang epe disajikan bersama saus gula merah yang memiliki rasa manis legit.

Namun, kreasi pisang epe kini semakin beragam, salah satunya dengan tambahan saus durian dan taburan keju.

Kombinasi durian dan keju menghadirkan sensasi rasa berbeda pada jajanan tradisional tersebut.

Advertisement Saus durian memberikan aroma khas dengan tekstur lembut dan rasa manis yang kuat, sedangkan keju menambahkan sentuhan gurih yang membuat rasanya semakin kaya.

Perpaduan tersebut cocok bagi pencinta makanan manis yang ingin mencoba variasi pisang epe selain saus gula merah.

Menariknya, hidangan ini tidak membutuhkan peralatan khusus sehingga bisa dibuat sendiri di dapur rumah.

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Bahan-Bahan Pisang Epe Saus Durian Keju

Untuk membuat pisang epe saus durian keju, pilih pisang kepok yang sudah matang tetapi masih cukup padat agar tidak mudah hancur ketika dipanggang.