Resep Kembang Goyang Gurih dan Super Renyah Lengkap dengan Trik Menggoreng agar Berhasil

RadarMadura.id - Kembang goyang merupakan salah satu camilan tradisional Indonesia yang terkenal dengan bentuknya menyerupai bunga dan teksturnya yang renyah.

Jajanan ini biasanya disajikan saat Lebaran, acara keluarga, hingga berbagai perayaan tradisional.

Advertisement Namanya berasal dari teknik pembuatannya yang mengharuskan cetakan khusus digoyangkan ketika dicelupkan ke dalam minyak panas agar adonan terlepas.

Perpaduan tepung beras, santan, telur, dan gula menghasilkan cita rasa gurih dengan sentuhan manis yang khas.

Meski terlihat sederhana, membuat kembang goyang membutuhkan teknik khusus agar hasilnya tidak keras atau mudah melempem.

Advertisement Adonan harus memiliki kekentalan yang tepat supaya dapat menempel sempurna pada cetakan berbentuk bunga.

Selain itu, suhu minyak juga perlu diperhatikan agar kue matang merata dan memiliki warna kuning keemasan.

Dengan bahan yang mudah ditemukan, camilan klasik ini bisa dibuat sendiri di rumah untuk persediaan teman minum teh atau kopi.

Bahan-Bahan Kembang Goyang

Untuk menghasilkan kembang goyang yang renyah, gunakan bahan berkualitas dan pastikan takarannya sesuai.