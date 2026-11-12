Ayam Dibumbui hingga Meresap Lalu Dipanggang Kecokelatan, Ini Resep Ayam Panggang Biromaru 

RadarMadura.id - Ayam panggang Biromaru merupakan salah satu sajian kuliner yang menarik untuk dicoba dari Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah.

Hidangan ini dikenal melalui olahan ayam yang dipanggang dengan balutan bumbu rempah sehingga menghasilkan aroma harum dan cita rasa gurih.

Advertisement Proses pemanggangan membuat bagian luar ayam terasa lebih kering, sementara bagian dalamnya tetap lembut ketika dimasak dengan benar.

Sajian ini cocok dijadikan menu makan siang maupun hidangan istimewa bersama keluarga.

Keistimewaan ayam panggang Biromaru terletak pada perpaduan bumbu yang digunakan untuk memberikan rasa hingga ke bagian dalam daging.

Advertisement Bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, kemiri, dan ketumbar dapat menjadi dasar racikan bumbu yang menghasilkan aroma khas.

Penggunaan santan dan kecap manis dalam variasi resep rumahan juga bisa memberikan rasa gurih serta warna kecokelatan yang menggugah selera.

Agar bumbu semakin meresap, ayam sebaiknya dimasak bersama bumbu terlebih dahulu sebelum masuk ke tahap pemanggangan.

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Bahan-Bahan Ayam Panggang Biromaru

Untuk membuat ayam panggang Biromaru di rumah, pilih ayam segar dengan ukuran sedang agar bumbu lebih mudah meresap.