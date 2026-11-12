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Food & Travel

Kangen Jajanan Pasar Zaman Dulu? Coba Resep Apem Jawa Harum Tape 

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Penulis: Syarifatus Sabah
Resep Apem Jawa Harum Tape, Kue Tradisional yang Lembut, Empuk, dan Legit dengan Aroma Fermentasi yang Menggoda
Resep Apem Jawa Harum Tape, Kue Tradisional yang Lembut, Empuk, dan Legit dengan Aroma Fermentasi yang Menggoda

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RadarMadura.id - Apem Jawa merupakan salah satu kue tradisional yang masih digemari karena memiliki tekstur empuk, rasa manis, serta aroma khas yang menggugah selera.

Jajanan pasar ini biasanya dibuat menggunakan tepung beras, santan, gula, dan bahan pengembang alami maupun ragi.

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Salah satu variasi yang menarik untuk dicoba adalah apem Jawa harum tape dengan tambahan tape singkong sebagai bahan pemberi cita rasa.

Perpaduan bahan tersebut menghasilkan kue dengan aroma fermentasi yang khas dan sensasi manis sedikit asam.

Penggunaan tape singkong menjadi salah satu rahasia untuk menghadirkan karakter rasa berbeda pada apem tradisional.

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Selain memberikan aroma harum, tape juga membantu menciptakan tekstur adonan yang lebih lembut ketika diolah dengan takaran tepat.

Rasa manis alami dari tape berpadu dengan santan sehingga menghasilkan kue yang gurih dan legit.

Tidak heran jika apem Jawa sering menjadi pilihan hidangan untuk menemani waktu santai bersama keluarga maupun sajian dalam acara tradisional.

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Bahan-Bahan Apem Jawa Harum Tape

Untuk membuat apem Jawa harum tape, sebaiknya gunakan tape singkong yang matang sempurna dan tidak terlalu berair.

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Editor : Amin Bashiri
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