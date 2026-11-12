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Food & Travel

Resep Nasi Goreng Merah Makassar dengan Bumbu Khas dan Rasa Autentik yang Mudah Dibuat di Rumah

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Penulis: Syarifatus Sabah
Resep Nasi Goreng Merah Makassar, Hidangan Khas Sulawesi Selatan dengan Cita Rasa Gurih dan Bumbu Khas
Resep Nasi Goreng Merah Makassar, Hidangan Khas Sulawesi Selatan dengan Cita Rasa Gurih dan Bumbu Khas

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RadarMadura.id - Nasi goreng merah Makassar merupakan salah satu kuliner khas Sulawesi Selatan yang memiliki tampilan mencolok dengan warna merah menggugah selera.

Berbeda dari nasi goreng pada umumnya, hidangan ini menggunakan saus tomat khas Makassar sebagai salah satu bahan utama yang memberikan warna sekaligus cita rasa tersendiri.

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Perpaduan bumbu gurih, manis, dan sedikit pedas membuat nasi goreng ini cocok disantap kapan saja.

Menariknya, makanan tersebut juga sering disajikan bersama telur, ayam, udang, atau bakso sebagai pelengkap.

Keistimewaan nasi goreng merah Makassar terletak pada penggunaan saus tomat yang memberikan karakter rasa berbeda dibandingkan nasi goreng kecap.

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Bumbu bawang putih, bawang merah, dan aneka pelengkap menciptakan aroma harum ketika dimasak.

 Tekstur nasi yang tidak terlalu lembek juga menjadi salah satu kunci agar hasil akhirnya terasa nikmat.

Hidangan ini bisa dibuat sendiri di rumah menggunakan bahan-bahan sederhana yang mudah ditemukan di pasar maupun supermarket.

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Bahan-Bahan Nasi Goreng Merah Makassar

Berikut bahan yang perlu disiapkan untuk membuat sekitar 2 porsi nasi goreng merah Makassar:

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Editor : Amin Bashiri
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