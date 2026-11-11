Jajanan Mirip Sempol Ayam Ini Bisa Dibuat Lebih Hemat Simak Resep Sempol Tempe yang Kenyal dan Gurih

RadarMadura.id - Sempol tempe bisa menjadi alternatif camilan rumahan bagi siapa saja yang ingin menikmati jajanan gurih dengan bahan sederhana.

Jika sempol pada umumnya menggunakan daging ayam sebagai bahan utama, versi ini memanfaatkan tempe yang dihaluskan dan dicampur tepung serta bumbu pilihan.

Advertisement Teksturnya bisa dibuat kenyal di bagian dalam dengan lapisan telur yang gurih setelah digoreng.

Selain cocok untuk teman bersantai, sempol tempe juga menarik dijadikan ide jualan jajanan dengan modal relatif terjangkau.

Tempe dipilih karena mudah ditemukan dan memiliki cita rasa khas yang cocok dipadukan dengan bawang putih, merica, serta daun bawang.

Advertisement Bahan tersebut kemudian diolah menjadi adonan yang bisa dibentuk memanjang menyerupai sempol pada umumnya.

Supaya tidak mudah terlepas dari tusukan, adonan perlu memiliki komposisi tepung dan kelembapan yang seimbang.

Proses perebusan sebelum penggorengan juga membantu membuat bentuk sempol lebih kokoh.

Keistimewaan resep sempol tempe terletak pada cara pembuatannya yang tidak membutuhkan peralatan khusus.