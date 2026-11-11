Coba Resep Telur Bumbu Rujak Pedas Dengan Kuah Kental yang Bumbunya Meresap Sempurna

RadarMadura.id - Telur bumbu rujak pedas bisa menjadi pilihan menu rumahan bagi pencinta masakan bercita rasa kuat.

Hidangan ini memadukan telur rebus dengan bumbu berbahan cabai, bawang, kemiri, dan rempah yang dimasak hingga meresap.

Advertisement Rasa pedas, gurih, serta sedikit manis berpadu dalam saus kental berwarna merah menggugah selera.

Selain mudah dibuat, bahan-bahannya juga relatif terjangkau dan tersedia di pasar maupun warung terdekat.

Olahan telur ini cocok disajikan sebagai lauk makan siang ataupun menu makan malam bersama keluarga.

Advertisement Telur rebus yang sudah dikupas dimasak kembali bersama bumbu halus agar permukaannya menyerap rasa secara perlahan.

Penggunaan santan dapat ditambahkan untuk menghasilkan kuah yang lebih gurih dan lembut, tetapi bisa pula dilewati jika ingin sajian yang lebih ringan.

Tingkat kepedasan juga mudah disesuaikan dengan jumlah cabai yang digunakan.

Keistimewaan resep telur bumbu rujak terletak pada perpaduan rasa pedas, manis, dan gurih yang seimbang.