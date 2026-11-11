Rahasia Membuat Zuppa Soup Ayam yang Kuahnya Lembut dan Tidak Menggumpal

RadarMadura.id - Zuppa soup ayam menjadi salah satu hidangan berkuah krim yang menarik untuk disajikan saat berkumpul bersama keluarga.

Makanan ini dikenal dengan perpaduan sup ayam yang lembut dan gurih, kemudian ditutup lapisan puff pastry yang mengembang serta renyah setelah dipanggang.

Advertisement Saat bagian atasnya disobek, aroma pastry berpadu dengan saus krim hangat yang menggugah selera.

Meski kerap dijumpai di restoran atau acara istimewa, zuppa soup sebenarnya bisa dibuat sendiri menggunakan bahan yang mudah ditemukan.

Kunci kelezatan zuppa soup terletak pada tekstur sup yang lembut, tidak terlalu encer, dan memiliki rasa gurih seimbang.

Advertisement Potongan ayam menjadi bahan utama yang memberikan cita rasa sekaligus membuat hidangan lebih mengenyangkan.

Susu cair dan sedikit tepung terigu digunakan untuk menghasilkan kuah krim yang kental.

Sementara itu, puff pastry siap pakai membantu mempersingkat proses pembuatan tanpa harus membuat adonan kulit dari awal.

Bahan-Bahan Zuppa Soup Ayam

1. 200 gram daging ayam fillet, potong dadu kecil.