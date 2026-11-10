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Food & Travel

Bukan Sekadar Kota Singgah, Meramu 4 Rute Sudut Ikonik di Jantung Solo

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Penulis: Fadila An Naila
Rekomendasi 4 wisata di Solo.
Rekomendasi 4 wisata di Solo.

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RadarMadura.id— Surakarta memiliki ritme khas yang tak mudah goyah oleh gegap gempita pelancong, santai, bersahaja, dan intim.

Namun dalam beberapa tahun terakhir, denyut kota ini bergerak jauh lebih cair berkat revitalisasi tapak bersejarah dan penataan ruang publik yang semakin terarah.

Bagi siapa pun yang tengah menimbang rencana perjalanan liburan akhir tahun, Solo menawarkan titik temu ideal antara kedalaman budaya, seni visual, dan rekreasi keluarga tanpa dera kemacetan yang menguras tenaga.

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Berikut kurasi empat destinasi paling populer dengan karakter visual dan pengalaman ruang yang saling melengkapi. 

1. Lokananta Bloc

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Lokananta Bloc (Google Maps/Dwiky Patria)
Lokananta Bloc (Google Maps/Dwiky Patria)

Pabrik piringan hitam pertama di Indonesia ini bertransformasi menjadi episentrum temu kreatif lintas generasi di kawasan Kerten.

Area museumnya menata apik ribuan keping rilisan fisik bersejarah, master rekaman suara proklamasi, hingga konsol audio legendaris Trident Ventura yang masih terawat prima.

Di luar galeri pameran berbayar dengan sistem sesi kunjungan, pelataran komersialnya terbuka bebas, dipenuhi kedai kopi lokal, butik cinderamata, dan panggung terbuka yang hidup hingga malam hari.

2. Solo Safari

Solo Safari (Google Maps/andang priyanto)
Solo Safari (Google Maps/andang priyanto)

Bergeser ke sisi timur dekat aliran Bengawan Solo, wajah kebun binatang legendaris Jurug kini berganti konsep menjadi taman konservasi satwa modern tanpa sekat jeruji masif.

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Editor : Fadila An Naila
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