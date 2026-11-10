Menembus Kabut Gondosuli, Jejak Dingin dan Cerita di The Lawu Park

RadarMadura.id— Jalur menanjak yang membelah kawasan Gondosuli selalu menyisakan sensasi tersendiri, kaca kendaraan perlahan berembun dan tarikan napas mulai melepas uap putih tipis.

Tepat di lintasan sebelum batas pendakian Cemoro Kandang, The Lawu Park berdiri memanfaatkan kontur lereng berbatu yang dinaungi tegakan pinus tua.

Keberadaannya bukan sekadar tempat singgah melepas lelah jalur pegunungan, melainkan ruang jeda berhawa dingin ekstrem yang menawarkan perpaduan antara lanskap rimba alami dan atraksi tematik.

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Daya tarik kawasan ini bekerja lewat dua atmosfer yang berbeda. Pada area resor dan perkemahan, deretan kabin kayu beratap runcing berdiri sunyi di sela batang-batang pohon tinggi, menyajikan isolasi tenang bagi pelancong yang ingin menghindari hiruk-pikuk kota.

Di sisi lain, suasana beralih menjadi taman interaktif di mana wahana salju buatan terhampar di tengah iklim pegunungan tropis, bersanding dengan lintasan jalan setapak kayu, taman anggrek, serta kandang domba merino.

Advertisement Kontras visual inilah yang kerap menjadikannya magnet utama ketika arus pelancong mulai memadati Tawangmangu pada musim liburan akhir tahun.

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Dinamika di destinasi ini sangat dipengaruhi pergerakan cuaca lereng Lawu. Buka setiap hari pukul 07.30 hingga 17.00 WIB, waktu paling ideal untuk tiba adalah pagi hari saat berkas matahari masih sempat memecah rimbun dahan.