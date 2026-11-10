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Food & Travel

Meniti Kabut dan Titian Kaca di Sudut Sunyi Kebun Teh Kemuning

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Penulis: Fadila An Naila
Kebun Teh Kemuning (Google Maps/Mudzakir instinct 8)
Kebun Teh Kemuning (Google Maps/Mudzakir instinct 8)

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RadarMadura.id— Kebun Teh Kemuning membentang di ketinggian sekitar 800 hingga 1.500 meter di atas permukaan laut pada lereng barat Gunung Lawu, Ngargoyoso.

Riwayatnya panjang, berakar dari perkebunan era Mangkunegaran sejak awal abad ke-19 yang hingga hari ini tetap produktif menyuplai pucuk daun teh sembari membuka ruang bagi para pelintas jalan.

Pematang-pematang hijau yang bergelombang mengikuti kontur tanah perbukitan Karanganyar ini menjadi suaka penyejuk pikiran, terutama saat ritme kota kian padat menjelang musim liburan akhir tahun.

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Bagi pelancong yang menyongsong fajar sekitar pukul 05.00 pagi, kabut tipis masih mengendap tebal di sela ranting perdu, berpadu dengan derap langkah para pemetik teh lokal yang menggendong keranjang bambu.

Lanskap perkebunan ini dapat dijelajahi cuma-cuma lewat jalur tanah di antara tanaman teh, atau disaksikan dari perspektif berbeda lewat lantai kaca Kemuning Sky Hills yang melayang di atas lembah.

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Mereka yang menyukai petualangan basah dan berbatu dapat beralih ke armada jip wisata atau menjajal jeram Kali Pucung dengan ban pelampung.

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Kawasan perkebunan ini mulai berdenyut sejak subuh hingga pukul 17.00 WIB (sementara wahana jembatan kaca beroperasi pukul 09.00–18.30 WIB).

Berjarak sekitar satu jam berkendara dari pusat Kota Solo, perjalanan menanjak ke Kemuning nyaris selalu ditutup di kedai-kedai teh legendaris sekitar kebun menghangatkan jemari dengan cangkir poci mengepul saat suhu udara turun mendekati 20 derajat Celsius. (Fadila) 

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Editor : Fadila An Naila
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