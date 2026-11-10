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Food & Travel

Melintasi Miniatur Benua Berpayung Hawa Pegunungan Tawangmangu

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Penulis: Fadila An Naila
Wisata Bukit Sekipan (Instagram/@bukitsekipan)
Wisata Bukit Sekipan (Instagram/@bukitsekipan)

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RadarMadura.id— Duduk di pelataran lereng Gunung Lawu, tepatnya di kawasan Kalisoro, Wisata Bukit Sekipan Tawangmangu menawarkan kontras yang memikat antara aroma basah getah pinus dan riuh keriaan taman rekreasi.

Kawasan yang berakar dari tapak perkemahan legendaris ini bertransformasi menjadi panggung rekreasi tematik yang padat warna.

Bagi pelancong yang tengah merancang agenda liburan akhir tahun bersama keluarga besar, tempat ini menjadi titik singgah yang pas: hawa sejuk khas pegunungan berpadu dengan puluhan atraksi interaktif yang membuat langkah enggan lekas pulang.

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  • Zona Tematik & Landmark Miniatur: Menghadirkan deretan replika ikon dunia seperti Kincir Angin Belanda, Menara Eiffel, hingga anjungan kapal megah, bersanding dengan instalasi Kampung Halloween yang memancing tawa sekaligus uji nyali santai.
  • Wahana Permainan & Air Pegunungan: Dilengkapi kolam renang anak dan seluncuran air yang memanfaatkan segarnya aliran sumber pegunungan, serta wahana aktif seperti flying fox, mini coaster, kora-kora, hingga luncuran rainbow slide.
  • Bermalam & Gemerlap Malam: Menyediakan opsi menginap beragam mulai dari area berkemah, glamping, hingga vila kayu bergaya rustic, yang kian syahdu saat instalasi taman lampion menyala menembus kabut senja.
  • Akses & Jam Operasional: Buka setiap hari pukul 08.00–17.00 WIB pada hari kerja (Senin–Jumat) dan beroperasi hingga pukul 18.00 WIB saat akhir pekan (Sabtu–Minggu). Jalurnya mudah dijangkau kendaraan roda dua maupun mobil, sekitar 500 meter dari Kantor Kelurahan Kalisoro.

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Tertarik menantang tawa di atas wahana berlatar jajaran pinus, atau lebih memilih menyeruput teh hangat di teras penginapan saat kabut mulai turun? (Fadila) 

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Editor : Fadila An Naila
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