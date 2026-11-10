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Food & Travel

Meracik Sunyi dan Hawa Dingin Pinus di Tawangmangu Wonder Park

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Penulis: Fadila An Naila
Tawangmangu Wonder Park (Instagram/@masdutapermana)
Tawangmangu Wonder Park (Instagram/@masdutapermana)

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RadarMadura.id— Tawangmangu Wonder Park berdiri kukuh di lereng barat daya Gunung Lawu, menyuguhkan hamparan ruang terbuka hijau yang kerap disergap kabut tipis begitu matahari condong ke barat.

Lahan seluas tujuh hektare di kawasan Blumbang ini merupakan transformasi dari tapak perkemahan legendaris era 1970-an yang diramu ulang menjadi destinasi rekreasi terpadu.

Tempat ini menjadi pelarian ideal bagi siapa saja yang ingin merancang agenda liburan akhir tahun tanpa ritme terburu-buru, menyerap aroma basah getah pinus sembari menatap kontur perbukitan Karanganyar yang tenang.

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  • Wonder Bridge: Jembatan kayu ikonik yang membentang di atas vegetasi hijau, memberi sudut pandang lapang ke arah lereng sekaligus jalur santai yang teduh saat udara sedang cerah.
  • Wahana Luar Ruang: Menyediakan rute berkuda dengan pemandu, lintasan pacu ATV, arena flying fox, hingga paket jelajah off-road menembus jalur berbatu kaki gunung memakai armada jip petualang.
  • Bermalam di Ketinggian: Pilihan menginap fleksibel dari mulai petak camping mandiri, sewa tenda praktis, glamping intim, hingga pondok cottage berbahan kayu untuk menangkal dingin malam pegunungan.
  • Akses & Jam Operasional: Buka setiap hari mulai pukul 08.00 hingga 17.00 WIB (tersedia layanan 24 jam untuk tamu menginap), lengkap dengan toilet bersih, musala, serta kafe dan kios santap hangat di ketinggian.

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Apakah Anda berniat menikmati kabut pagi dari teras glamping atau sekadar singgah melangkah di titian kayu untuk melepas lelah akhir pekan? (Fadila) 

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Editor : Fadila An Naila
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