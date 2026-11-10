Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Food & Travel

Resep Putu Mayang Ube Ungu Perpaduan Jajanan Klasik Nusantara dengan Warna Alami Dari Ubi Ungu 

S
Penulis: Syarifatus Sabah
Resep Putu Mayang Ube Ungu, Jajanan Tradisional dengan Sentuhan Ubi Ungu yang Cantik dan Menggugah Selera
Resep Putu Mayang Ube Ungu, Jajanan Tradisional dengan Sentuhan Ubi Ungu yang Cantik dan Menggugah Selera

Advertisement

 

RadarMadura.id - Putu mayang ube ungu bisa menjadi pilihan menarik bagi pencinta jajanan tradisional yang ingin mencoba cita rasa berbeda.

 Kue berbentuk mi atau gulungan benang ini dikenal memiliki tekstur kenyal dengan rasa gurih dari perpaduan tepung dan santan.

Advertisement

Kali ini, ubi ungu atau ube menjadi bahan tambahan yang memberikan warna alami sekaligus sentuhan rasa manis yang khas.

Penampilannya yang cantik membuat putu mayang ube ungu cocok disajikan sebagai camilan keluarga maupun hidangan saat acara spesial.

Pada dasarnya, putu mayang merupakan jajanan tradisional yang banyak dikenal dalam kuliner Nusantara.

Advertisement

Biasanya, makanan ini disajikan bersama kuah santan dan gula merah cair sehingga menghasilkan perpaduan rasa manis serta gurih.

Penambahan ubi ungu memberikan karakter berbeda tanpa menghilangkan ciri khas putu mayang yang sudah dikenal.

Selain mempercantik tampilan, bahan tersebut juga membuat sajian semakin menarik untuk dinikmati bersama keluarga.

Cara membuat putu mayang ube ungu sebenarnya tidak terlalu sulit, asalkan adonan memiliki tingkat kekentalan yang tepat.

Advertisement
Editor : Amin Bashiri
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar MaduraIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait

Resep Ubi Goreng Wijen dengan Bahan Ekonomis yang Bisa Jadi Peluang Usaha Rumahan

Resep Ubi Goreng Wijen dengan Bahan Ekonomis yang Bisa Jadi Peluang Usaha Rumahan

Resep ubi goreng wijen renyah dan gurih, lengkap dengan bahan, cara membuat, serta tips mengolah adonan agar matang merata dan tidak keras.

Resep Lupis Madu Malang, Perhatikan Waktu Perendaman dan Perebusan agar Hasilnya Kenyal dan Nikmat

Resep Lupis Madu Malang, Perhatikan Waktu Perendaman dan Perebusan agar Hasilnya Kenyal dan Nikmat

Resep lupis madu Malang dengan ketan kenyal, kelapa gurih, dan saus gula merah legit. Simak bahan, cara membuat, serta tips memasaknya di rumah.

Resep Dadar Gulung Ubi Ungu dengan Warna Cantik dan Isian Kelapa Manis untuk Teman Minum Teh

Resep Dadar Gulung Ubi Ungu dengan Warna Cantik dan Isian Kelapa Manis untuk Teman Minum Teh

Resep dadar gulung ubi ungu dengan kulit lembut dan isian kelapa manis. Simak bahan lengkap serta cara membuat jajanan tradisional ini di rumah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer