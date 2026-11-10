Resep Putu Mayang Ube Ungu Perpaduan Jajanan Klasik Nusantara dengan Warna Alami Dari Ubi Ungu 

RadarMadura.id - Putu mayang ube ungu bisa menjadi pilihan menarik bagi pencinta jajanan tradisional yang ingin mencoba cita rasa berbeda.

Kue berbentuk mi atau gulungan benang ini dikenal memiliki tekstur kenyal dengan rasa gurih dari perpaduan tepung dan santan.

Advertisement Kali ini, ubi ungu atau ube menjadi bahan tambahan yang memberikan warna alami sekaligus sentuhan rasa manis yang khas.

Penampilannya yang cantik membuat putu mayang ube ungu cocok disajikan sebagai camilan keluarga maupun hidangan saat acara spesial.

Pada dasarnya, putu mayang merupakan jajanan tradisional yang banyak dikenal dalam kuliner Nusantara.

Advertisement Biasanya, makanan ini disajikan bersama kuah santan dan gula merah cair sehingga menghasilkan perpaduan rasa manis serta gurih.

Penambahan ubi ungu memberikan karakter berbeda tanpa menghilangkan ciri khas putu mayang yang sudah dikenal.

Selain mempercantik tampilan, bahan tersebut juga membuat sajian semakin menarik untuk dinikmati bersama keluarga.

Cara membuat putu mayang ube ungu sebenarnya tidak terlalu sulit, asalkan adonan memiliki tingkat kekentalan yang tepat.