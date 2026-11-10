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Food & Travel

Resep Sweet BBQ Chicken Wings dengan Saus Madu Barbecue yang Meresap, Ini Bahan dan Cara Membuatnya

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Penulis: Syarifatus Sabah
Resep Sweet BBQ Chicken Wings, Sayap Ayam Panggang dengan Saus Manis Gurih yang Bikin Ketagihan
Resep Sweet BBQ Chicken Wings, Sayap Ayam Panggang dengan Saus Manis Gurih yang Bikin Ketagihan

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RadarMadura.id - Sweet BBQ Chicken Wings menjadi salah satu hidangan berbahan dasar ayam yang cocok disajikan sebagai camilan maupun menu utama.

 Olahan sayap ayam ini memiliki perpaduan rasa manis, gurih, dan sedikit asam dari saus barbecue yang meresap hingga ke bagian daging.

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Lapisan saus yang mengilap juga membuat tampilannya semakin menggugah selera.

Tidak harus membelinya di restoran, hidangan ala barat ini ternyata bisa dibuat sendiri menggunakan bahan yang mudah ditemukan.

Keistimewaan sweet BBQ chicken wings terletak pada penggunaan saus yang memberikan cita rasa khas pada setiap potongan ayam.

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Perpaduan saus barbecue, madu, kecap manis, dan bawang putih menghasilkan rasa yang kaya tanpa membutuhkan banyak bumbu tambahan.

Sayap ayam yang dimasak hingga matang akan memiliki bagian luar sedikit karamelisasi dengan tekstur daging yang tetap juicy.

Hidangan ini cocok dinikmati bersama kentang goreng, nasi hangat, maupun salad sayuran.

Selain rasanya yang menarik, cara membuat sweet BBQ chicken wings juga cukup praktis untuk dicoba di dapur rumah.

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Editor : Amin Bashiri
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