Cara Membuat Biscoff Milkshake ala Coffee Shop dengan Bahan Rumahan

RadarMadura.id - Bagi pencinta minuman manis dan bercita rasa karamel, Biscoff milkshake bisa menjadi pilihan menarik untuk dibuat sendiri di rumah.

Minuman ini memadukan susu dingin, es krim vanila, serta selai Biscoff yang memiliki aroma karamel khas dan sentuhan rempah.

Advertisement Teksturnya lembut dan kental, sementara remahan biskuit memberikan sensasi renyah di setiap tegukan.

Selain cocok dinikmati saat cuaca panas, minuman ini juga dapat disajikan sebagai hidangan penutup setelah makan.

Biscoff dikenal melalui biskuit karamel renyah yang memiliki rasa khas dari proses pemanggangan gula dan perpaduan rempah.

Advertisement Produk selai atau cookie butter-nya kemudian banyak digunakan sebagai bahan tambahan untuk berbagai kreasi makanan dan minuman.

Salah satunya adalah milkshake yang menggabungkan rasa manis gurih Biscoff dengan kelembutan susu dan es krim.

Kombinasi tersebut membuat minuman ini terasa lebih istimewa dibandingkan milkshake biasa.

Keunggulan Biscoff milkshake terletak pada bahan yang mudah ditemukan dan proses pembuatannya yang praktis.